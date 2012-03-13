В Казани полицейский признал вину по делу о пытках и насилии над задержанным

В Татарстане бывший участковый уполномоченный отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани 25-летний Ильшат Гарифуллин полностью признал свою вину по делу об издевательствах и насилии над задержанным в отделе полиции "Дальний" Сергеем Назаровым.

Во вторник в Центральном межрайонном следственном отделе управления СК по Республике Татарстан бывшему полицейскому Гарифуллину предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий и о служебном подлоге.

В ближайшие часы Приволжским районным судом столицы Татарстана будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении Гарифуллина меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

По версии следователей, не имея достаточных оснований, участковый доставил 52-летнего Назарова в отдел полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о краже.

Участковый фальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного подложного протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о мелком хулиганстве. По версии следствия, далее, именно Гарифуллин вывел мужчину из камеры и передал его оперативникам.

Напомним, Назаров скончался в больнице. А до операции рассказал родным, что его насиловали в полиции бутылкой из-под шампанского. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, травмы задержанному Сергею Назарову были нанесены "с применением твердого тупого предмета", он не мог причинить их себе сам.

По подозрению в совершении преступления задержаны пятеро бывших полицейских (уволены приказом министра МВД по республике сразу после ЧП с Назаровым): заместитель начальника отделения уголовного розыска ОП "Дальний" Алмаз Василов, участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин, оперуполномоченные отделения уголовного розыска Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахметзянов и Марат Сабиров.

Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с издевательством над потерпевшим. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.

Еще одной жертвой сотрудников этого отдела полиции в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, которая сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.