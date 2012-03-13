Брат главаря банды, взорвавшей рынок во Владикавказе осужден на 16 лет

Во Владикавказе во вторник Верховный суд Северной Осетии приговорил ингуша Сулеймана Хашагульгова - участника бандгруппы, совершившего 9 сентября 2010 года теракт на Центральном рынке столицы республики - к 16 годам колонии строгого режима.

В результате взрыва тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали. Как установлено следствием и судом, 33-летний житель Ингушетии Сулейман Хашагульгов добровольно вошел в состав группировки, участники которой организовали террористический акт на территории городского рынка.

Как сообщал СКР, "Хашагульгов совместно с другими принимал участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания, а именно - в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и боеприпасов", передает ИТАР-ТАСС.

Ему были предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Участие в преступной организации", "Участие в устойчивой вооруженной группе", " Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Незаконный оборот оружия".

АН" писали, что 11 ноября 2011 года Верховный суд Северной Осетии приговорил Умара Дзаурова - одного из организаторов теракта во Владикавказе - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее в сенттябре был осуждён также на 16 лет Ибрагим Даурбеков - боевик, причастный к теракту на рынке Владикавказа.

Напомним, 9 сентября 2010 года террорист-смертник привел в действие у входа на Центральный рынок Владикавказа взрывное устройство, спрятанное в багажнике автомобиля "Волга". 22-летний Хашагульгов, как ранее сообщили в УФСБ по Ингушетии, добровольно явился с повинной в начале июня минувшего года. В ведомстве отметили, что "активное содействие правоохранительным органам оказали его родственники".

Ранее ФСБ также сообщила о том, что организатором теракта на рынке Владикавказа был ближайший подручный Доку Умарова - Иссу Хашагульгов. Было установлено, что непосредственными исполнителями взрыва являлись активные члены банды - Даурбеков, Латыров и брат главаря Хашагульгова - Сулейман.