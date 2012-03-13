В Татарстане следственные органы предъявили обвинение участковому уполномоченному отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани Ильшату Гарифуллину по делу о гибели задержанного в отделе полиции .

Участковый обвиняется в превышении служебных полномочий и в служебном подлоге.Обвинение предъявлено по ст. 286 и 292 УК РФ. Гарифуллин признал свою вину, передает Интерфакс.

Представитель СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий сообщил, что в Приволжском райсуде в ближайшее время будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Напомним, в Казани после жестоких пыток в отделе полиции - стражи порядка насиловали задержанного бутылкой из-под шампанского - мужчина скончался в больнице.

По данным республиканской полиции, 9 марта за мелкое хулиганство в отдел полиции "Дальний" был доставлен находящийся в состоянии алкогольного опьянения ранее шесть раз судимый за различные преступления Сергей Назаров. Мужчина жаловался на боли в животе. К нему была вызвана бригада скорой помощи. Врач осмотрел Назарова и сделал ему обезболивающий укол.

Днем 10 марта Назаров повторно пожаловался на сильные боли в животе. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу с диагнозом "разрыв прямой кишки". Мужчина был прооперирован, впал в кому и скончался. Родственники Назарова рассказали, что в момент задержания он был трезв, а до операции успел им сообщить, что его избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского полицейские.

По версии следователей, не имея достаточных оснований, участковый доставил 52-летнего мужчину в отдел полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о краже.

Следствие полагает, что жителя Казани задержали без достаточных оснований, а материалы для протокола были сфальсифицированы, передает РИА Новости.

По данным следствия, участковый фальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении Назарова подложного протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). По версии следствия, именно он вывел мужчину из камеры для административно-задержанных и передал его оперативникам.

"АН" сообщали, что все руководство казанского отдела полиции №9 "Дальний", в котором издевались над задержанным, а также пять сотрудников, которые непосредственно участвовали в насилии, уволены из органов внутренних дел.

Еще одной жертвой сотрудников этого отдела полиции в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, которая сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.

