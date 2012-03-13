Студент медколледжа за теракт в Ставрополе приговорён к пожизненному сроку

В Ставрополе краевой суд приговорил во вторник к пожизненному лишению свободы Черкеса Рустамова - соучастника теракта возле Дворца культуры и спорта в Ставрополе в мае 2010 года, когда погибли восемь и пострадали 57 человек.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 21-летнему уроженцу Республики Дагестан Черкесу Рустамову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 - террористический акт, ч. 2 ст. 222 - незаконный оборот взрывных устройств, ст. 317 - посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ч. 1 ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды", сообщил представитель Следственного комитета России России Владимир Маркин, передает ИТАР-ТАСС.

Сразу две статьи предусматривали до пожизненного лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что 26 мая 2010 года в 18:45 мск Рустамов совместно с уроженцами Дагестана Фаридом Мисриевым и Абибуллой Абдуллаевым привели в действие взрывное устройство путем активации таймера возле Дворца культуры и спорта. В результате восемь человек погибли, 57 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов". - отметил Маркин.

По данным следствия, Абдуллаев изготовил взрывное устройство, Мисриев его установил. Рустамов, который являлся студентом Ставропольского медицинского колледжа и хорошо ориентировался в городе, нашел место для совершения теракта, а также осуществлял перевозку взрывного устройства к месту назначения.

Приговором суда Рустамову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Напомним, 26 мая 2010 года взрывное устройство мощностью около 500 г тротила сработало возле кафе у входа во Дворец культуры и спорта в Ставрополе, где в тот момент было многолюдно. Взрыв прогремел за 15 минут до концерта чеченского ансамбля танца "Вайнах", когда на входе уже собралось много зрителей. В результате взрыва на месте погибли шесть человек, в том числе 12-летняя девочка. Затем в больнице скончались женщина и 18-летний житель Ставрополя.

Рустамов был задержан в ноябре 2010 года. Дело об одном из самых громких терактов 2010 года было передано в суд в сентябре прошлого года, судебный процесс проходил с октября.

Оба соучастника Рустамова были ликвидированы: Мисриев – в ходе спецоперации в июне 2011 года, Абдуллаев – во время разбойного нападения на магазин в Ставрополе в сентябре 2010 года.