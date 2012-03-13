СКР: Маркин обратился к похитителям 9-месячной девочки в Брянске

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин призвал похитителей 9-месячной девочки, пропавшей в воскресенье в Брянске, вернуть ребенка. Но в случае добровольного возвращения ребенка похитители освобождаются от уголовной ответственности.

По словам Маркина у следствия есть основания надеяться, что малышка жива. В Брянск из Москвы на допрос по вызову следователей приехал отец девятимесячной Анечки Шкапцовой. С ним работают следователи.

В управлении Следственного комитета РФ по Брянской области сообщили, что также допрашиваются свидетели инцидента. Обследованы тысячи квартир, частные дома, осмотрены подвалы, чердаки, заброшенные здания и другие места, где могли скрываться похитители с ребенком. На дорогах проверяют выезжающие из области подозрительные автомобили.

Полиция попросила водителей, которые 11 марта с 16 до 18 часов проезжали в районе улицы Пушкина, где около зоомагазина женщина оставила коляску с ребенком, предоставить записи с видеорегистраторов или же попытаться вспомнить, не видели ли они в тот вечер людей с коляской или маленьким ребенком. Некоторые записи уже переданы в УМВД.

Изъяты предметы, которые, возможно, помогут в раскрытии дела. Назначены комплексно-криминалистическая, биологическая, дактилоскопическая и другие экспертизы.

"АН" сообщали, что 11 марта около 18:00 мск возле дома N33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска неизвестный похитил детскую коляску с девятимесячной девочкой, мать которой зашла в расположенный в зоомагазин. Через некоторое время коляску обнаружили, но ребенка в ней не было.

За информацию о девочке, пропавшей в Брянске, обещан миллион рублей.