Полковник милиции набрал взятками два миллиона

Бывшего начальника милиции Ломоносовского района Ленинградской области Александра Бурлакова осудили на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией 1,5 миллиона рублей.



Он обвиняется в получении взяток от бизнесмена, занимавшегося незаконной добычей песка, за "крышу" его бизнеса. Размер ежемесячной платы за отсутствие милицейских проверок на незаконном песчаном карьере "71-й километр" составлял 700 тысяч рублей. Кроме того, полковник милиции обещал бизнесмену, что обеспечит отсутствие внимания к нелегальной добыче песка со стороны других государственных органов.

Бурлаков был задержан в сентябре 2010 года в момент получения очередной выплаты, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе расследования экс-милиционеру были предъявлены обвинения в неоднократном получении взяток на сумму более 2 миллионов рублей.



