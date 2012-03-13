В Казани в истории с пытками обнаружилась еще одна жертва

Еще одной жертвой сотрудников отдела полиции №9 «Дальний» в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, которая сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.



В начале 2011 г. Алию пригласили для дачи показаний по делу о краже в букмекерской конторе, где она работала, однако продержали в «Дальнем» пять дней. Садыкова утверждает, что ее избивали и пытались добиться признания в совершении кражи.

«По указанию начальника уголовного розыска Айнура Рахматуллина меня начали избивать двое сотрудников полиции, которых он называл по имени — Рамиль и Марат. Все это время начальник периодически заходил в кабинет и все видел», передает слова девушки YTPO.ru.

Садыкова надеялась, что сможет добиться наказания для издевавшихся над ней полицейских, однако в правоохранительных органах в возбуждении дела отказали.

Сергей Назаров был задержан казанской полицией 9 марта по подозрению в мелком хулиганстве и доставлен в отдел №9 «Дальний». Все руководство казанского отдела полиции №9 "Дальний", в котором издевались над задержанным, а также пять сотрудников, которые непосредственно участвовали в насилии, уволены из органов внутренних дел.

Сегодня в Казани пройдут похороны погибшего в результате издевательств Сергея Назарова. Также в этот день состоится внеочередное заседание Общественного совета при МВД, посвященное инциденту в «Дальнем».