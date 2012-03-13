Актер Александр Пороховщиков находится в реанимации без сознания

Актер Александр Пороховщиков, госпитализированный в начале марта в больницу, находится в реанимационном отделении Научного центра неврологии РАМН без сознания.





"Александр Пороховщиков по-прежнему находится в реанимации, об улучшении его самочувствия говорить пока рано, он находится без сознания", - передает "Интерфакс" слова источника в клинике.

"Поскольку актер находится в реанимационном отделении, то доступ к нему кроме врачей никто не имеет", - отметил источник, опровергнув информацию некоторых интернет-СМИ, о том, что к Пороховщикову пускают посетителей.