Дачный вор обогатился на 3,8 миллиона

35-летний мужчина нашел весьма сомнительный способ зарабатывать деньги. Он проникал в частные дома во Всеволожском районе и выносил оттуда все, что приглянется. Работал, можно сказать, ударными темпами. С сентября 2011 года по январь 2012 он умудрился обчистить пятнадцать зданий. Сумма похищенного впечатляет – наворовал мужчина на три миллиона 809 тысяч 920 рублей. Однако пожить в свое удовольствие не успел.



- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятия жителя Всеволожского района задержали, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – 35-летний неработающий мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления.



Похищенное удалось частично изъять. Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело заведено по статье "кража".