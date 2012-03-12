Скончался охранник, раненый при ограблении ювелирного магазина в Москве

В Москве в больнице умер охранник ювелирного магазина "Адамас" в районе станции метро Щёлковская, получивший огнестрельные ранения во время ограбления днём понедельника. На месте преступления работают сотрудники полиции.



Охранник скончался вечером в понедельник в больнице, сообщил источник в правоохранительных органах столицы, передает РИА Новости.

"АН" писали, что в воскресенье около 16:30 неизвестный в маске вошел в салон по адресу 9-я Парковая улица, дом 66, несколько раз выстрелил в охранника, разбил витрины, похитил ювелирные украшения и скрылся.

Полицейские устанавливают все детали инцидента, а также сумму ущерба.