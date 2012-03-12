Контрабандист пытался продать изумруды стоимостью 2 миллиона рублей

В Калининграде сотрудникам полиции удалось пресечь попытку продажи контрабандных изумрудов стоимостью 2 миллиона рублей. 39-летний житель Калининграда привез контрабандой два камня весом более 200 карат.

Преступник привлек специалиста-геммолога одного из ювелирных салонов для того чтобы убедить покупателей в подлинности драгоценностей. В салоне и произошла сделка, после которой оперативники задержали продавца, пишет РБК. Задержанный ранее уже был дважды судим за контрабанду. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РФ.