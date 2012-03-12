В Оренбургской области чиновника задержали за взятку в полмиллиона рублей

В Оренбургской области был задержан главный специалист управления сельского хозяйства администрации Ташлинского района. Чиновника задержали при получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

По данным Следственного комитета России, чиновник требовал деньги от главы фермерского хозяйства за выдачу дотации на сданную сельхозпродукцию - мясо и молоко. Преступник был задержан при получении взятки, пишет РБК. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.