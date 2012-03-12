В Москве на Щёлковской ограблен ювелирный магазин, охранник в госпитале
12 марта 2012, 19:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Восточном административном округе Москвы в районе станции метро Щелковская в понедельник днем совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина. Тяжело ранен охранник, он госпитализирован.
Около 16:30 неизвестный в маске вошел в салон по адресу 9-я Парковая улица, дом 66, несколько раз выстрелил в охранника, разбил витрины, похитил ювелирные украшения и скрылся, передает ИТАР-ТАСС.
На месте происшествия работает оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.