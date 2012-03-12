МВД: зампред Внешэкономбанка обвинён в мошенничестве с кредитами на $14 млн

Официальные обвинения в мошенничестве с кредитами на сумму в 14 миллионов долларов предъявлены в понедельник заместителю председателя Внешэкономбанка Александру Балло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"АН" писали, что 5 марта в Москве Тверской районный суд в понедельник отказался в заключать под стражу бывшего первого заместителя гендиректора ОАО "Росгеология" Станислава Светлицкого. Тогда же суд принял решение временно заключить под домашний арест Анатолия Балло.

Напомним, что 1 марта 2012 года Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело против Балло в связи с предполагаемым мошенничеством, совершенным организованной группой в особо крупном размере. Заместитель председателя Внешэкономбанка Александр Балло, а также гендиректор Нижноватомэнергосбыта Александр Лагутин и Станислав Светлицкий, бывший заместитель гендиректора ГК ОАО "Росгеология", подозреваемые по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), были задержаны 2 марта этого года.

По данным следствия, в сентябре 2008 года зампред ВЭБ с соучастниками похитили 14 млн долларов, являвшихся частью кредита, выданного банком компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал".

Одному из предполагаемых соучастников Александра Балло обвинение уже было предъявлено.