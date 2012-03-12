Полицейские не сознаются в изнасиловании скончавшегося задержанного

Наказаны по максимуму будут все полицейские, причастные к преступлению в ОП "Дальний" УМВД РФ по г. Казани, в результате которого погиб задержанный местный житель, заявил в понедельник министр внутренних дел по Татарстану Асгат Сафаров.

Начальник полицейского отдела Ефремов отстранен от должности, пока временно.

Пресс-служба МВД по Татарстану сообщает, что полицейские этого отдела пока отрицают какую-либо свою причастность к нанесению телесных повреждений Сергею Назарову.

"Тем не менее, Асгат Сафаров назвал это происшествие "дичайшим", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"Любое происшествие с личным составом ложится позорным пятном на всю полицию. Я уже наказал ряд руководителей, но это решение промежуточное, до окончательного выяснения всех обстоятельств", - цитирует пресс-служба министра.

Сотрудники, пояснил Сафаров, наказаны за то, что несвоевременно среагировали на сообщение о происшествии, за то, что задержание потерпевшего было оформлено с процессуальными нарушениями.

"АН" писали, что накануне СУСК России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту издевательств над задержанным, привезенным в больницу из полицейского отделения. На момент возбуждения дела Назаров был ещё жив.

Напомним, 10 марта 2012 года около 15 часов в казанскую городскую больницу № 18 из отдела полиции №9 "Дальний" УМВД РФ по г. Казани бригадой скорой медицинской помощи был доставлен 52-летний житель Казани с повреждениями прямой кишки. На следующий день он умер, не приходя в сознание после операции.

Неоднократно судимый Сергей Назаров был задержан 9 марта на улице и доставлен в ОП №9 "Дальний". Со слов врачей, на руках которых он скончался, переданных родственниками погибшего, Назарова пытали четверо полицейских и насиловали бытулкой из-под шампанского.