В Кабардино-Балкарии уничтожены шестеро боевиков

В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Мир были уничтожены шестеро боевиков. Инцидент произошел в Чегемском районе республики. В настоящее время личности членов НВФ устанавливаются.

По предварительным данным, были уничтожены шестеро бандитов. Боевики были ликвидированы в ходе боевого столкновения, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах КБР. В настоящее время устанавливаются личности бандитов.