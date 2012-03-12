В Роскосмосе произошла драка из-за топ-модели

Стали известны причины болезни главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина. Он был госпитализирован в Главный военный клинический госпиталь им. академика Бурденко в Москве с рваными ранами головы.



В Роскосмосе это объяснили «длительным физическим и эмоциональным напряжением», которое испытывал Поповкин. Теперь же стало известно, что между сотрудниками ведомства произошла драка из-за топ-модели.



7 марта в клинику попал и подчиненный Поповкина. У заместителя генерального директора ФГУП «Звездный» Александра Парамонова было диагностировано сотрясение мозга и переломом носа. Он рассказал медикам, что получил травмы во время драки в здании Федерального космического агентства на улице Щепкина, 42. Однако он отрицает связь этого инцидента с госпитализацией главы ведомства.

«Поповкин — это большой начальник. Он меня, наверное, даже не знает. О том, что он тоже в больнице, я узнал только сегодня», — добавил Парамонов.



Говорят, что глава ведомства сразу после коллегии повздорил с одним из сотрудников, их бросилась разнимать буфетчица. «В это время Поповкин получил удар бутылкой по голове. Его оппонент пострадал меньше. По моей информации, ссора была из-за личного пресс-секретаря Поповкина Анны Ведищевой», сообщил источник в «Роскосмосе». Девушка была назначена на эту должность в 2011 г., а до того была известна как топ-модель, сотрудничавшая с крупными российскими и зарубежными агентствами, сообщает YTPO.ru.

По другим источникам Поповкин 6 марта, сразу после завершения работы коллегии по итогам 2011 года, отправился в один из VIP-залов «Роскосмоса», чтобы отметить с коллегами женский праздник. В ходе застолья возник скандал, связанный с некоей женщиной. В результате Поповкин подрался с одним из присутствующих. По другой версии, драка произошла вне здания «Роскосмоса». По факту произошедшего полиция уже начала проверку.



Поповкин поступил в госпиталь 7 марта, его направили в отделение нейрохирургии. У него диагностированы рваные раны до семи сантиметров в теменной и височной частях головы. У главы ведомства зафиксировано сотрясение головного мозга. Врачи извлекли под наркозом из головы пациента несколько застрявших стеклянных осколков.

Сам Поповкин объяснить, что с ним произошло, врачам отказался.



