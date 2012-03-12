Грабитель напал на улице на бухгалтера и пенсионерку

Мужчина на Васильевском острове ограбил на улице сначала бухгалтера, а потом напал на пенсионерку, которая шла мимо. Как сообщили «БалтИнфо» в правоохранительных органах, 11 марта средь бела дня, около 12.55 МСК у дома 73 на 8-й линии Васильевского острова неизвестный вырвал сумку у женщины-бухгалтера ООО «Новационные карты и системы».



В сумке находилась 401 тысяча рублей и документы. После этого преступник вырвал сумку у пенсионерки, которая шла мимо, она лишилась 1500 рублей и документов. Злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 161 ч. 2 УК РФ (грабеж с применением насилия).



