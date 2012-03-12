Cпокойствие матери пропавшей малышки вызвало подозрения полиции (ВИДЕО)

В Брянске больше 400 полицейских, сотрудники МЧС и обычные горожане продолжают искать девятимесячную девочку. В городском управлении МВД сейчас отрабатывают сразу несколько версий преступления. Проверяют даже ее мать.



Украсть мог и кто-то с заболеванием психики, и состоящий на учете в органах внутренних дел, проверяют женщин, лишенных родительских прав и находящихся на учете в органах опеки, лиц цыганской национальности.

Проверяют даже маму пропавшей малышки. Удивительно спокойное в этой ситуации поведение 19-летней Светланы Шкапцовой вызвало подозрение у следователей.

Ранее "АН" писали: В воскресенье, 11 марта, около 17:30 у зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе города пропала детская коляска-трансформер, в которой находился ребенок. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК подключились к поиску девятимесячной девочки.