В Москве задержана банда автоугонщиков

В столице задержаны члены преступной группы, которые занимались похищением автомобилей в Москве, Московской и Тверской областях. Двое уроженцев Армении перегоняли иномарку, которая за несколько часов до этого была похищена в Химках.



Один из задержанных снимал складские помещения , в них были еще несколько человек. Сейчас они проверяются на причастность к разукомплектованию похищенного автотранспорта и изменению номеров агрегатов.

Осмотрев арендуемые помещения, оперативники нашли две похищенные машины, изъяли два комплекта номерных знаков от похищенных автомобилей, а также инструменты для изменения и уничтожения номерных знаков машин.

Количество автоугонов в российской столице в 2011 году превысило показатель предыдущего года более чем на 20%, сообщил начальник седьмого отдела управления уголовного розыска ГУМВД по Москве Андрей Баранов.

В прошлом году столичная полиция "зарегистрировала более 2,1 тысячи таких преступлений, что на 373 больше, чем годом ранее", сообщает РИА Новости. Помимо этого, в городе в 2011 году произошло свыше 10,8 тысяч краж автомобилей (рост приблизительно на 7%, или на 780 преступлений).



