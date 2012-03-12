Лучшие криминалисты центрального аппарата СК ищут девочку в Брянске

Следователи-криминалисты центрального аппарата СК подключились к поиску девятимесячной девочки, которую в воскресенье похитили в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.



"АН" сообщали, что в воскресенье мать ребенка оставила ненадолго девочку на улице в Володарском районе Брянска, а сама зашла в зоомагазин поблизости. Пока она находилась там, кто-то похитил коляску с девочкой. Коляску вскоре нашли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководство Следственного комитета распорядилось привлечь к расследованию обстоятельств похищения и розыску девятимесячного ребенка в Брянске опытных следователей-криминалистов центрального аппарата СК России.