Пенсионер так хотел водки и пива, что грозился взорвать бомбу

В прошедшую субботу в дежурной части полиции иркутского города Усолье-Сибирское раздался звонок, мужской голос назвал адрес и срочно потребовал ящик водки и пиво, иначе он приведет в действие взрывное устройство, которое, якобы, лежит перед ним.



Спасатели и оперативные службы города уже были готовы к выезду на место происшествия, однако оказалось, что по названному адресу находилась только 50-летняя женщина. По поводу звонка в полицию она ничего пояснить не смогла, но указала, что у нее и других жителей этого подъезда возникают постоянные конфликты с одним из жильцов дома.

Им оказался местный пенсионер. Когда его доставили в отдел полиции, мужчина заявил, что недавно вернулся с рынка и со своего телефона никуда не звонил.

К тому времени специалисты уже установили, что звонок в дежурную часть был произведен с таксофонного аппарата, установленного в отделении почтовой связи.

"По мнению начальника МО МВД России "Усольский" Владимира Сальникова, мотивом такого поступка подозреваемого мог, скорее всего, послужить его очередной конфликт с соседями, в ходе которого пенсионер решил "насолить" им", сообщает «Интерфакс». Полиция иркутского города Усолье-Сибирское решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера, который подозревается в ложном сообщении о теракте.









