Уголовное дело заведено по изнасилованию до смерти мужчины в отделе полиции

В Казани заведено уголовное дело по факту издевательства правоохранников над задержанным в отделе полиции, в результате которого 52-летний Сергей Назаров попал в больницу с разрывом прямой кишки и умер после операции.

"АН" писали, что зять Назарова сообщил, что тесть умер в 17 час. мск в горбольнице, не приходя в сознание после операции. Почему-то ему не сообщили о том, что, судя по информации СУ СКР по Татарстану на полицейских, издевавшихся над задержанными заведено уголовное дело после звонка врачей больницы в субботу.

"По материалам следствия, 10 марта 2012 года около 15 часов в городскую больницу № 18 из отдела полиции №9 "Дальний" УМВД РФ по г. Казани бригадой скорой медицинской помощи был доставлен 52-летний житель Казани с повреждениями прямой кишки. После оперативного вмешательства хирургов мужчина был переведен в реанимационное отделение", - сообщает Следственное управление СКР по Татарстану на сайте ведомства.

Как полагает следствие, 9 марта Назаров был пьян, нецензурно ругался и угрожал прохожим. Его обвинили в хулиганстве. В отделении полиции ему стало плохо, и он был увезен в больницу.

Родственники говорят, что неоднократно судимый ранее Сергей Назаров просто попался на глаза полицейским, когда шёл в магазин. У него потребовали документы, а когда их не оказалось, увезли в полицейский участок на окраине Казани. Зять погибшего заявил со слов врачей, что Назаров успел сообщить медикам, что четверо полицейских избили его и изнасиловали бутылкой из-под шампанского.

"По данному факту в Центральном МРСО СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с издевательством над потерпевшим)", говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, как сообщает Следственное управление.

Очевидно, что после гибели задержанного, статьи УК в уголовном деле прибавятся или будут переквалифицированы.

О задержании подозреваемых информации нет.