Умер задержанный, попавший в больницу с жуткими травмами из отдела полиции

В Казани 52-летний местный житель Сергей Назаров, который был госпитализирован и прооперирован после задержания правоохранниками в отделе полиции № 9 "Дальний" на улице Сафиуллина, вечером в воскресенье скончался.

"Сергей, как нам сообщили врачи больницы №18, скончался в реанимации в 19:00 мск, не приходя в сознание", - сообщил зять Назарова Шамиль, попросивший не называть его фамилию, передает Интерфакс-Поволжье.

По его данным, в настоящее время в отделе полиции "Дальний", откуда Назаров был госпитализирован после задержания, идет проверка силами сотрудников Управления собственной безопасности УМВД РФ по Татарстану и СКР по республике.

В понедельник, по его словам, будет проведена патологоанатомическая судмедэкспертиза.

"Надеюсь, будет дан ответ, что же произошло с Сергеем в отделе полиции", - сказал он.

Шамиль сообщил, что перед операцией Назаров успел сообщить врачам об избиении его полицейскими и что четверо сотрудников отделения насиловали его бутылкой от шампанского.

"Хотя сокамерники сказали, что это он сделал себе сам, но, по словам врачей, такие разрывы самому себе сделать трудно", - сказал собеседник агентства.