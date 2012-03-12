Уничтожен главарь диверсионно-террористической группы в столице Дагестана

На Северном Кавказе в доме на улице Камаева столицы Дагестана в ночь на понедельник в ходе спецоперации ликвидирован главарь махачкалинской диверсионно-террористической группировки, так называемый амир Эльдос Зульфукаров.

По данным источника в правоохранительных органах, "в ходе спецоперации вместе с Зульфукаровым ликвидирован также его подельник", передаёт ИТАР-ТАСС.

Эльдос Зульфукаров находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие преступления террористического характера. Его подельник, имя которого пока не называется, также находился в федеральном розыске и известен, как участник покушения на начальника УФСИН республики Муслима Дахаева в минувшем октябре.

В настоящее время в доме на улице Камаева (шоссе Аэропорта) в Махачкале, где укрывались боевики, проводятся следственно-оперативные мероприятия.