Задержан главарь банды налётчиков, грабивших на территории Москвы

Главаря налётчиков, специализировавшихся на разбойных нападениях, в том числе на территории Москвы, задержали полицейские в столице Кабардино-Балкарии. Его также подозревают в ограблении банка в Нальчике.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР в Нальчике задержали 26-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске за совершение разбойного нападения в Москве", - сообщает в среду МВД по КБР, не уточняя даты задержания.

В доме, который снимал задержанный, оперативники нашли целый арсенал: пистолет-пулемет "Кедр", пистолет Макарова, охотничий карабин "Сайга", травматический пистолет, а также гранату РГД-5 и более 400 патронов различного калибра.

"Задержанный является лидером организованной преступной группировки, причастной к совершению серии разбойных нападений на территории Кабардино-Балкарии и Москвы", - отмечает МВД.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах КБР сообщил РИА Новости, что задержанного также подозревают в организации ограбления банка в Нальчике в октябре прошлого года.

"АН" писали, что днем 21 октября 2011 года вооруженные неизвестные в масках проникли в здание банка "Открытие" на улице Ахохова в Нальчике, открыли стрельбу и завладели 30 тысячами долларов и 70 тысячами евро. ЧОПовцы на вызов не успели, потому, что по дороге сбили женщину.

В результате нападения были ранены двое охранников. Нападавшие скрылись на автомобиле "Лада-Приора", который в тот же день был обнаружен сожженным в центре Нальчика.

Через несколько дней сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в совершении этого преступления, которые выдали часть похищенных денег. Главаря налетчиков схватить тогда не удалось.