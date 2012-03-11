Девятимесячная девочка пропала в Брянске

В Брянске полиция разыскивает пропавшую 9-месячную девочку. В воскресенье, 11 марта, около 17:30 у зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе города пропала детская коляска-трансформер, в которой находился ребенок. Брянские полицейские в настоящее время ведут активные поиски малышки.

"АН" сообщали, что в Вологодской области четвертые сутки более 200 человек ищут 5-летнего мальчика Роберта Ванинова. В городе Вытерге 8 марта малыш ушел из дома.