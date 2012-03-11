Мужчина подозревается в надругательстве над 4-х летней дочерью своей падчерицы

Следственными органами Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ленинградской области по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).



Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. По версии следствия, ночью 9 марта подозреваемый находился в гостях у своей падчерицы в Колпинском районе. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летней дочери.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.