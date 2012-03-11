Таксиста подозревают в надругательстве над девушкой

Таксист из Всеволожска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.



7 марта в следственный отдел ведомства обратилась 24-летняя девушка с заявлением о совершении в отношении нее сексуального насилия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).



По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель - 28-летний Евгений Кулаков, занимавшийся частным извозом. По версии следствия, утром 6 марта Кулаков под обманным предлогом заманил девушку к себе в автомобиль, на котором вывез ее в район кладбища, расположенного неподалеку от деревни Суоранда-Голубая Дача Всеволожского района, где избил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.



В настоящее время Кулаков полностью признал свою вину, активно сотрудничает со следствием, в связи с чем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.