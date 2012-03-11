Экс-глава МВД Бурятии хочет получить по полной за СИЗО

Бывший глава МВД Бурятии бывший генерал-майор милиции Виктор Сюсюра выступил категорически против прекращения в воскресенье уголовного дела, заведённого на него более двух лет назад за крупную контрабанду.

Сюсюра не согласен на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам, поэтому он обжаловал постановление следователя в Октябрьском суде Краснодара. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

В случае, если Сюсюре удастся добиться переквалифицикации постановления об отмене уголовного преследования на "реабилитирующее", он сможет получить денежную компенсацию от государства Российского, причем не только за вред от "отсидки" но и за то, что он лишился высокого чина в правоохранительных органах.

"Дело было прекращено в связи с декриминализацией 188 статьи УК РФ (контрабанда)", - сказал в воскресенье его адвокат бывшего главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры Константин Луганцев, передает в воскресенье РАПСИ.

Он пояснил, что его подзащитный был не согласен на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам, поэтому он обжаловал постановление следователя в суде.

"Он подал жалобу в Октябрьский суд Краснодара, но дата ее рассмотрения пока не назначена", - добавил он.

Сюсюра настаивал, чтобы дело было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, доказывающим его невиновность. В противном случае он лишается возможности подать иск о реабилитации за уголовное преследование и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

"АН" писали, что статья 188 (контрабанда) была декриминализирована 7 декабря в соответствии с поправками Дмитрия Медведева о либерализации уголовного законодательства в начале декабря прошлого года. После этого был прекращен ряд резонансных дел, например, дело о контрабанде золота в сеть ювелирных супермаркетов "Алтын" и дело о контрабанде мобильных телефонов в "Евросеть".

Напомним, осенью 2009 года Сюсюра был задержан по обвинению по части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда, максимальная санкция - 12 лет заключения). 18 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев отстранил Сюсюру от должности министра внутренних дел Бурятии.

По версии следствия, будучи начальником Азово-Черноморского УВД на транспорте, с 2004 года Сюсюра обеспечивал беспрепятственный ввоз из-за границы в Россию товаров, скрывая их от таможенного контроля. Он также принимал меры, чтобы не допустить разоблачения деятельности преступной группы, полагает следствие.

В октябре минувшего года Сюсюра подал жалобу в ЕСПЧ.