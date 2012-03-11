На трассе Томск – Юрга дважды сбили женщину

На трассе дороги Томск – Юрга ночью два автомобиля по очереди сбили 40-летнюю женщину-пешехода. Первый неустановленный автомобиль с места происшествия скрылся. Через несколько минут автомобилем Toyota Carina на пострадавшую был совершен повторный наезд.

С тяжелыми травмами 40-летняя женщина доставлена в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

На этой же трассе 31 октября 2011 года в районе села Курлек сбитого пешехода также переехали несколько автомобилей. ДТП произошло на 26 км автодороги Томск – Юрга. Автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Мужчину и двух его приятелей незадолго до происшествия высадили из рейсового автобуса, следующего по маршруту «Томск – Новосибирск». Они распивали в автобусе спиртные напитки и непристойно себя вели.



