В Петербурге приезжий из Псковской области бросался с ножом на полицейских

У станции метро «Выборгская» сегодня ночью сотрудники полиции были вынуждены применить оружие. Как передает АН «Оперативное прикрытие», около 1 часа наряд вневедомственной охраны задержал за мелкое хулиганство 30-летнего Михаила М., жителя Псковской области. Мужчина при задержании оказал сопротивление, угрожал полицейским ножом.



Старший наряда, 25-летний старший сержант полиции был вынужден произвести два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия – пистолета Макарова. Злоумышленник был доставлен в 20 отдел полиции, у него изъят нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.