На Алтае похищенных девушек заставляли работать в притонах

На Алтае организованная группа, которой руководила 36-летняя местная жительница Ирина Зукина, похищала девушек и заставляла работать в притонах города Заринска.По данным следствия, с марта 2007 года осужденные похитили более 20 девушек.

Группа имела поддержку и прикрытие со стороны криминальных структур и правоохранительных органов города Заринска

Все члены ОПГ, а также семь человек, не входившие в состав группы, но участвовавшие в совершении преступлений, признаны виновными в похищении девушек, вовлечении их в занятие проституцией и торговле людьми. Алтайским краевым судом все члены группировки были приговорены от 7 до 12 лет лишения свободы. Но данный приговор был обжалован в Верховном суде, который снизил осужденным наказание. Приговор участникам организованной группы, получившим от шести до 12 лет лишения свободы за похищение девушек в Алтайском крае и вовлечение их в занятие проституцией, вступил в законную силу.

Также по этому делу осужден бывший начальник ОВД по Заринску. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в пособничестве в организации занятия проституцией. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему приговор оставлен без изменений.



