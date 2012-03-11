Подростка в Приморье зарезал брат обиженной девочки

В Приморье расследуют жестокое убийство подростка, по версии следствия его зарезал брат девочки, с которой у убитого ранее произошел конфликт. Тело 15-летнего мальчика было обнаружено в частном доме на улице Московской в городе Партизанске.



Ночью 17 февраля 2012 года 23-летний обвиняемый вместе со своей 14-летней сестрой, отцом и двумя знакомыми явились к месту проживания потерпевшего мальчика .Обвиняемый и двое его друзей ворвались в дом и стали избивать хозяев, позже в дом вошли сестра и отец обвиняемого.

Двое жильцов убежали, в доме остались несовершеннолетний и его сестра. Обвиняемый нанес удар ножом в область груди мальчика и убил. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье "убийство". Санкции статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы.

Остальные участники убийства не совершали, однако в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "незаконное проникновение в жилище" (139 УК РФ), максимальное наказание по которой - до трех лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.



