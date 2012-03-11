В Москве задержали угнавшего машину пьяного полицейского

Вчера в Москве сотрудники ДПС задержали пьяного полицейского на угнанной автомашине. Правонарушитель был задержан на посту ГИБДД на северо-западе столицы. Проводится служебная проверка.



Сотрудник уголовного розыска управлял машиной Honda Accord, на которой были установлены чужие номера, а технический паспорт на автомобиль имел следы подделки. Медицинское освидетельствование показало, что задержанный полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, сообщают vesti.ru.



