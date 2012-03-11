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В Москве задержали угнавшего машину пьяного полицейского

11 марта 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержали угнавшего машину пьяного полицейского

Вчера в Москве сотрудники ДПС задержали пьяного полицейского на угнанной автомашине. Правонарушитель был задержан  на посту ГИБДД на северо-западе столицы. Проводится служебная проверка.


 Сотрудник уголовного розыска управлял машиной Honda Accord, на которой были установлены чужие номера, а технический паспорт на автомобиль имел следы подделки. Медицинское освидетельствование показало, что задержанный полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, сообщают vesti.ru.

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Семь вероятных признаков появления в организме раковой опухоли назвал онколог

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Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают первенца

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Очередной «прокол» национальной латвийской авиакомпании airBaltic

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В небе над Литвой «развернули» самолет латвийской национальной компании airBaltic, который летел из Риги в Венецию.

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Глава МИД Латвии упрекнул Россию в «дипломатическом хамстве»

Напомним, что в субботу, в Москве прошла очередная акция оппозиции, протестующей против не допуска независимых кандидатов в Московскую думу. Глава МИД Латвии высказался очередной раз по данному поводу.

//Происшествия

В Белоруссии грибник нашел в лесу боевую ракету

В Белоруссии грибник нашел в лесу боевую ракету

Неразорвавшуюся ракету системы залпового огня «Смерч» нашел житель одного из районов Белоруссии. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

//В мире

Прогноз о проигрыше США России в Третьей мировой войне обнародовали в прессе

Прогноз о проигрыше США России в Третьей мировой войне обнародовали в прессе

Соединенные Штаты должны проиграть Российской Федерации по итогам нового глобального конфликта. Соответствующий прогноз появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Синоптики рассказали, ожидаются ли природные катаклизмы в Москве в пятницу

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«Озеру Байкал очень вредит массовый наплыв туристов»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Президент Сербии: страна не будет вступать ни в какие военные блоки

Президент Сербии: страна не будет вступать ни в какие военные блоки

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 августа, в рамках беседы с журналистами заявил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс или любые другие военные союзы.

//Здоровье

Медики нашли способ предотвратить смерть от сердечной недостаточности

Медики нашли способ предотвратить смерть от сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность оказалась связанной с генами. Исследователи из медшколы университета Стэнфорда сумели вычислить этот ген. Теперь они ищут способ лечения.

//Культура

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук потерял мать

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук потерял мать

Сегодня стало известно, что лидер группы "ДДТ", знаменитый российский музыкант Юрий Шевчук потерял мать. Фания Акрамовна скончалась в Уфе, похороны женщины состоятся в субботу, 10 августа.

//Общество

СМИ: граждане России стали реже покупать дешевые лекарства

СМИ: граждане России стали реже покупать дешевые лекарства

В СМИ в пятницу появилась информация о том, что в России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств. Данная информация содержится в исследовании аналитической компании DSM Group.

//Шоу-бизнес

Певец Рики Мартин впервые показал поклонникам свою дочь

Певец Рики Мартин впервые показал поклонникам свою дочь

Всемирно известный певец и актер Рики Мартин впервые показал своим поклонникам лицо семимесячной дочери Люсии. Артист воспитывает троих детей – его первенцами стали близнецы Маттео и Валентино.

//Здоровье

Медики узнали, как оргазм влияет на беременность

Медики узнали, как оргазм влияет на беременность

Вероятность беременности у женщин повышается во время оргазма. Таковы данные исследований. Об их результатах рассказали западные исследователи.

//Здоровье

Три предвестника заболеваний сердца перечислили эксперты

Три предвестника заболеваний сердца перечислили эксперты

Эксперты в сфере здравоохранения определили три предвестника возникновения серьезных проблем с сердцем. Об этом говорится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

//В мире

Пушков высказался об олимпийской карте с "японскими" Курилами

Пушков высказался об олимпийской карте с "японскими" Курилами

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в пятницу, 9 августа, высказался о "включении" части Курильских островов в состав Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

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Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач

Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач

Перечислены признаки, сигнализирующие о склонности к развитию «летнего инфаркта». Данные симптомы перечислил российский врач и телеведущий Сергей Агапкин, говорится в публикации, появившейся в сети.

//Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, пострадали пешеходы

Автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, пострадали пешеходы

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной. Согласно последним данным, пострадали несколько пешеходов.

//Новости партнеров

//Происшествия

Кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице в Калининграде

Кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице в Калининграде

Кондуктор одного из калининградских автобусов брызнула в лицо безбилетнице из баллончика. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

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Шуфутинский на прощании с Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье

Шуфутинский на прощании с Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье

Известный российский певец Михаил Шуфутинский на церемонии прощания с Вилли Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье. Знаменитый артист скончался в минувшее воскресенье в возрасте 84 лет.

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Медики узнали, насколько опасны домашние роды

Медики узнали, насколько опасны домашние роды

Канадские ученые проанализировали домашние роды, и выявили насколько они могут быть опасными. Об этом сообщают североамериканские СМИ.

//Здоровье

Ученые назвали кошек виновницами половых извращений их хозяев

Ученые назвали кошек виновницами половых извращений их хозяев

Чешские ученые выявили одну из причин сексуальных отклонений человека. Виновницами названы Toxoplasma gondii. Это паразиты, которых разносят кошки.

//В мире

Украинский дипломат озвучил единственную помеху для примирения Киева и Москвы

Украинский дипломат озвучил единственную помеху для примирения Киева и Москвы

Конфликт на территории Донбасса является единственной помехой для нормализации отношений между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал Олег Волошин, избранный в Верховную Раду украинский дипломат.

//Происшествия

В Москве ветер повалил десятки деревьев, повреждены три автомобиля

В Москве ветер повалил десятки деревьев, повреждены три автомобиля

В минувший четверг, 8 августа, сильный ветер в Москве повалил несколько десятков деревьев. Согласно последней информации заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, повреждены три автомобиля.

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//В мире

Путешественники назвали причины, по которым едут отдыхать на зарубежные курорты

Путешественники назвали причины, по которым едут отдыхать на зарубежные курорты

Сервис путешествий Туту.ру спросил у путешественников, почему они не отдыхают на российских морских курортах, а летят на заграничные. В опросе приняло участие около 3 тысяч человек.

//Политика

В Японии напомнили США о бомбардировке Нагасаки и призвали разоружиться

В Японии напомнили США о бомбардировке Нагасаки и призвали разоружиться

Мэр города Нагасаки Томихаса Тауэ призвал США и Россию взять на себя ведущую роль в ядерном разоружении. В Японии отмечают траурную дату. В этот день в 1945 году Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу на Нагасаки.

//Общество

Синоптики прогнозируют возвращение температуры в Москве к норме августа

Синоптики прогнозируют возвращение температуры в Москве к норме августа

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//В мире

В Верховной Раде объяснили нереальность скорого «возвращения» Крыма Украине

В Верховной Раде объяснили нереальность скорого «возвращения» Крыма Украине

В Верховной Раде объяснили, почему «возвращение» Крыма Украине в обозримой перспективе нереально. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал некоторое время назад парламентарий Олег Волошин.

//В мире

Американский беспилотник разбился под Багдадом

Американский беспилотник разбился под Багдадом

Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что к северу от Багдада разбился американский беспилотник. Согласно последней информации источников, речь идет о разведывательном дроне армии США.

//Шоу-бизнес

Дочь Пригожина за восемь месяцев похудела на 21 килограмм

Дочь Пригожина за восемь месяцев похудела на 21 килограмм

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная смогла похудеть на 21 килограмм всего за восемь месяцев. Девушка сообщила, что начала борьбу с лишним весом в декабре прошлого года – тогда она весила 112 кг.

//Новости МирТесен

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

За минувшие сутки в Москве выпало десять миллиметров осадков

За минувшие сутки в Москве выпало десять миллиметров осадков

Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что за минувшие сутки в Москве выпало десять миллиметров осадков. Об этом сегодня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

//Непознанное

Жители Флориды испугались «вторжения флота инопланетян»

Жители Флориды испугались «вторжения флота инопланетян»

Необычное облако, появившеся в ночном небе Флориды, вызвало панику у американцев. Социальные сети заполнены свидетельствами о наступлении инопланетян на Землю. Американские СМИ выяснили, что происходит.

//Происшествия

Грабители на мотоцикле в центре Москвы похитили у бизнесмена 3,6 миллиона рублей

Грабители на мотоцикле в центре Москвы похитили у бизнесмена 3,6 миллиона рублей

В центре Москвы грабители на мотоцикле похитили у бизнесмена рюкзак, в котором находилась крупная сумма. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 9 августа, сотрудники столичного ГУ МВД.

//Здоровье

Российский нейрохирург раскрыл «формулу» защиты от инсульта головного мозга

Российский нейрохирург раскрыл «формулу» защиты от инсульта головного мозга

Невролог и нейрохирург, кандидат медицинских наук Леонид Вчерашний рассказал, как можно предотвратить инсульт головного мозга. Специалист процитирован в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//В мире

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу оценил слова депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия "выступает воюющей стороной" в вопросе Крыма.

//Происшествия

В Нижегородской области машина сбила группу людей

В Нижегородской области машина сбила группу людей

В Нижегородской области легковой автомобиль совершил наезд на группу людей, которые стояли на обочине трассы. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

//Общество

Куда делось состояние генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева?

Куда делось состояние генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева?

Издательством "Аргументы недели" выпущена третья книга «Русского ада» известного тележурналиста Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, её самой в компании с зеленым змеем, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц министра МВД СССР Щелокова и его жену Светлану, и где новые власти страны свели в могилу великую Элину Быстрицкую ради подаренной ей Лужковым куска московской земли, а следы преступления ведут в Израиль. Обо всём этом Андрей Караулов рассказал в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

//В мире

Япония "включила" Курилы в состав префектуры Хоккайдо на сайте ОИ-2020

Япония "включила" Курилы в состав префектуры Хоккайдо на сайте ОИ-2020

Сегодня стало известно, что Япония "включила" четыре российских острова Курильской гряды в состав префектуры Хоккайдо в разделе маршрута проноса олимпийского огня на Играх, которые состоятся в 2020 году.

//В мире

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Народная милиция ДНР продолжает нести потери в зоне боевых действий в Донбассе, несмотря на действующее с 21 июля летнее перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Захар Прилепин.

//Происшествия

В Кемеровской области трое мужчин погибли, спускаясь друг за другом в погреб

В Кемеровской области трое мужчин погибли, спускаясь друг за другом в погреб

В Кемеровской области на днях трое мужчин погибли, спускаясь друг за другом по лестнице в погреб частного дома. В настоящий момент следователи устанавливают точные обстоятельства кончины граждан.

//В мире

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в Турции

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в Турции

Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы недалеко от границы с Сирией прогремела серия взрывов. На месте работают пожарные, полицейские и врачи.

//Авторы АН

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