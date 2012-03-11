В Томске задержаны мать и дочь за продажу наркотиков

В Томске наркополицейские задержали преступную группу, которая продавала героин в областном центре. Главарем группы была 40-летняя женщина, посредником - ее 21-летняя дочь, сбытчиком - 30-летний наркоман, который работал "за дозу".



В доме дочери полицейские изъяли электронные весы, около 3 граммов героина, а также заряженное гладкоствольное ружье. У ее матери служебно-розыскной собакой в пылесосе был обнаружен сверток, в котором находилось более 110 граммов героина и значительная денежная сумма. На приусадебном участке обнаружили тайник, в котором находилось более 1 килограмма героина.

Он уточнил, что группа продавала героин в центре Томска, в Кировском районе.

Как показала экспертиза, наркотик очень высокого качества, и его хватило бы на 15 тысяч "разовых доз". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в особо крупном размере преступной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет.



