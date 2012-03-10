Турецкими полицейскими совместно с грузинскими силовиками раскрыто дело о краже через восьмиметровый подкоп шести килограммов золота и драгоценностей на сумму в миллион долларов в торговом центре города Орду.

Об этом сообщили представители МВД Грузии, добавив, что воры являются гражданами этой страны.

В результате проведенной спецоперации грузинскими силовиками был задержан главарь банды Вахтанг Пурцеладзе, после чего в Тбилиси и Кутаиси обнаружена часть украденного. Согласно информации МВД республики, "в настоящее время проводятся оперативные действия по задержанию остальных членов преступной группы и изъятию оставшихся драгоценностей.

Турецкие СМИ назвали это ограбление "преступлением века", отметив, что злоумышленники проникли в торговый центр по восьмиметровому тоннелю, который они копали несколько дней из туалета соседнего здания, передает ИТАР-ТАСС.

В момент, когда сработала сигнализация, воры уже находились далеко от места преступления. Уверенность, что золото было похищено гражданами Грузии, появилась после того, как на месте преступления они обнаружили окурок грузинской сигареты.