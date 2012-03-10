В хищении ночью в Москве почти 20 млн Сбербанка подозревают сотрудника

К совершению кражи в ночь на субботу почти 20 миллионов из столичного отделения Сбербанка в Дорогомилово, расположенного в доме 2 по улице 1812 года, наверняка причастны либо бывшие, либо действующие сотрудники банка.

"По данным, уточненным заявителем, сумма похищенного составила 19 миллионов рублей", — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве, передает Интерфакс.

Неизвестные похитили деньги из сейфа, отключив сигнализацию. Преступники проникли в помещение Сбербанка в период с двух до трех часов ночи. Преступники не только знали, как и где отключается сигнализация, но и обладали дубликатами ключей от денежного хранилища.

"При этом они знали цифровой код сигнализации", — рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сейчас сотрудники угрозыска составляют списки работников этого отделения Сбербанка за последние 5 лет. Все они будут проверены на причастность к этой краже", — сказал он.

"АН" писали, что ранее поступили сведения о том, что из отделения Сбербанка похищено более 10 миллионов рублей.