Сбербанк подсчитал: более 10 млн руб. похищено из отделения на ул. 1812 года

В Москве из отделения столичного Сбербанка России в Дорогомилово в Западном административном округе города, по предварительным подсчетам, в ночь на субботу украдено из хранилища более 10 миллионов рублей.

"Сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 10 миллионов рублей", - сказал представитель Московского банка СБ РФ агентству "Прайм", передает РИА Новости.

"АН" писали, что в ночь на субботу ограблено отделение Сбербанка РФ на улице 1812 года на западе Москвы. Злоумышленники отключили датчики охраны, после чего взломали замок в хранилище и унесли деньги.

В столичном главке МВД РИА Новости подтвердили факт ограбления, добавив, что обстоятельства случившегося уточняются.