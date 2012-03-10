Цыганка сняла с петербурженки украшения вместе с бюстгальтером

В Петербурге цыганка обокрала 30-летнюю женщину. У нее пропали пять золотых украшений: перстень с фианитом, кольцо, браслет, цепочка и крестик с камнем, сообщает АН "Оперативное прикрытие".



Около 12 часов у железнодорожной станции «Ленинский проспект» злоумышленница под предлогом «снятия порчи» уговорила молодую женщину сложить украшения в ее же собственный бюстгальтер. Поводив руками над

лифчиком, цыганка вернула его жертве, приказав не разворачивать, и скрылась. Естественно, никаких драгоценностей внутри не оказалось. Размер ущерба составил 85 тысяч рублей.



