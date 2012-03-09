Убит водитель, обстрелявший инспекторов поста ДПС в Дагестане

На Северном Кавказе в Хасавюртовском районе Дагестана в пятницу днём водитель автомобиля открыл огонь по инспекторам поста ДПС, которые хотели проверить его документы. Нападавший убит, полицейские не пострадали.

"В пятницу в 21:15 в селе Аксай неизвестный на автомобиле "Жигули" 14-й модели подъехал к посту ДПС, при попытке проверить его документы он открыл огонь по сотрудникам полиции. В перестрелке нападавший был уничтожен", -, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

По его словам, из сотрудников полиции никто не пострадал, в машине нападавший находился один.В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы, личность убитого устанавливается.

"АН" писали, что сегодня в Дагестане не спокойно. В Карабудахкентском районе Дагестана ведется операция по ликвидации с применением артиллерии бандгруппы из полутора десятков человек, обнаруженной вертолетом пограничных войск, который боевикам удалось подбить.

Напомним, что это не первый инцидент на этой неделе в Карабудахкентском районе Дагестана. В минувший вторник в селении Карабудахкент террористка-смертница - вдова боевика, уничтоженного ранее, атаковала полицейский пост. 26-летняя местная жительница Аминат Ибрагимова погибла при взрыве и унесла жизни 5 полицейских. Двое раненых, один из которых - случайный прохожий - до сих пор в госпитале.