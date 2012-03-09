Боевики сбились в стаю в горах Дагестана, силовики их выкуривают

В горах Дагестана проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению точного местонахождения и ликвидации бандитов, подбивших днём вертолёт погрануправления. В группировке, блокированной в Карабудахкентском районе, насчитывается до 15 боевиков.

"Данных об уничтожении боевиков пока не поступало. В этом районе продолжает работать артиллерия и авиация", - сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, передает Интерфакс-Юг.

По данным правоохранительных органов, в банду входят боевики из Карабудахкентской, Губденской и Избербашской диверсионно-террористических групп, ранее фактически разгромленных федеральными силами.

"Сейчас, зимой, они сбились в одну группу. По нашим данным, у них нет даже единого лидера", - сказал собеседник агенства.

Сейчас по квадрату, где блокирована банда, работает артиллерия и авиация. Возможно, ночью бандиты попытаются прорваться. К такому развитию событий правоохранительные органы полностью готовы.

"АН" писали, что артиллерию задействовали сегодня в Карабудахкентском районе против боевиков. Чуть ранее в пятницу в горах Дагестана в районе селения Губден бандгруппе удалось подбить вертолёт погранцов Ми-8, который обнаружил их во время планового облёта территории. Экипажу удалось посадить "вертушку", никто не пострадал.

Напомним, что это не первый инцидент на этой неделе в Карабудахкентском районе Дагестана. В минувший вторник в селении Карабудахкент террористка-смертница - вдова боевика, уничтоженного ранее, атаковала полицейский пост. 26-летняя местная жительница Аминат Ибрагимова погибла при взрыве и унесла жизни 5 полицейских. Двое раненых, один из которых - случайный прохожий - до сих пор в госпитале.