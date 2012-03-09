Вертолет погранцов Ми-8, подбитый боевиками, совершил аварийную посадку

В горах Дагестана в пятницу в районе селения Губден бандгруппе удалось подбить вертолёт погранцов Ми-8, который обнаружил боевиков во время планового облёта территории. Экипажу удалось посадить машину, никто не пострадал.

"Согласно предварительным данным, при выполнении планового облета территории экипаж вертолета Ми-8 погрануправления обнаружил в окрестностях селения Губден группу вооруженных лиц порядка десяти человек, которые открыли по вертолету огонь из автоматического оружия", — сообщили в правоохранительных органах Дагестана, передает Интерфакс.

Экипаж совершил аварийную посадку. Вертолет получил ряд значительных механических повреждений, но при этом летчики смогли передать примерное местонахождение вооруженной группы. В район происшествия направлен еще один вертолет. Он должен оказать поддержку экипажу обстрелянного Ми-8.