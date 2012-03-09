В Петербурге в органах ГИБДД творится беспредел

Гаишник, сбивший девятнадцатилетнюю девушку у дома 36 по улице Савушкина, по-прежнему работает в ГИБДД – о том, что Алексея Истомина до сих пор не отстранили от службы и даже не лишили водительских прав, сообщают участники петербургского водительского сообщества. Несмотря на то, что это ДТП видело по меньшей мере три человека, выдавать «своего» в ведомстве не спешат: ситуация спорная.



ДТП с автомобилем патрульной службы произошло второго марта в шесть часов вечера: сотрудник ГИБДД сбил девушку, когда пустился вдогонку за нарушителем, не пропустившим пешеходов на нерегулируемом перекрестке. По свидетельству очевидцев, «мигалки» на его авто были включены, однако заметить их несчастная не могла: чтобы сесть в трамвай, она выходила из-за маршрутки, а сирены, увы, молчали…



Через несколько минут приехала «скорая помощь», и врачи увезли девушку в больницу, как гласит заключение – в состоянии средней тяжести.



- В ночь с 7 на 8 марта девушка умерла... Ей было всего 19 лет. Студентка-отличница, отстаивала честь университета (ЛЭТИ) на различных конкурсах. У неё было большое будущее.. Пусть земля ей будет пухом... Стало известно, что на мента, сбившего девушку, в 2011 году уже заводилось дело, но ему ничего не было, - прокомментировал пользователь с ником bear12345, отметив, что возраст «мента» - 25 лет.