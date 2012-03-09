В Москве неизвестные зарезали посетителя кафе

В Москве неизвестные нанесли ножевое ранение мужчине в кафе на Клинской улице. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 9 марта, на севере Москвы. Пострадавший скончался на месте.

В ходе ссоры неизвестный ударил молодого человека ножом в спину. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Всего преступников было четверо. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ.