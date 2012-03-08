В Барнауле раскрыли подпольную оружейную мастерскую

В Барнауле задержали двух местных жителей, торговавших переделанным под боевые патроны травматическим и пневматическим оружием и боеприпасами. Против задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, организатором преступной группы стал житель Барнаула. Преступник заводил знакомства среди лиц, интересующихся оружием, передает РБК. При обыске у него были изъяты поддельные документы, используемые при получении лицензии на приобретение огнестрельного оружия.