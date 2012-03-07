В Иркутске неизвестные совершили покушение на бизнесмена

В Иркутске совершено покушение на бизнесмена - владельца автомобильного комплекса "Мега"- Вячеслава Дмитриева. Во вторник вечером машину Дмитриева, когда он уезжал с работы, обстреляли из автомата Калашникова.

На выезде с территории предприятия автомобиль бизнесмена был атакован белой иномаркой без номерных знаков. По бронированной машине неизвестные открыли огонь.

В результате нападения жертв нет. Потерпевший заявил, что покушение организовали его конкуренты. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, передает ИТАР-ТАСС.

Сотрудники регионального управления СКР и оперативники ГУ МВД по Иркутской области ведут расследование данного инцидента.