Установлена личность смертницы, устроивший теракт в Дагестане

На Северном Кавказе установлена личность террористки-смертницы, подорвавшей себя на посту в дагестанском селе - вдова уничтоженного в феврале боевика Заура Загирова Аминат Ибрагимова, 1986 года рождения, сообщает СКР.

"АН" писали, что уголовное дело по самоподрыву смертницы возбуждено по четырем статьям УК РФ.

Напомним, взрыв накануне вечером произвела смертница, ранее не опознанная вдова одного из уничтоженных лидеров бандподполья.

Полицейские остановили местную жительницу, когда она пыталась войти в помещение контрольно-заградительного поста при въезде в Карабудахкент. В этот момент она привела в действие находившееся на ней взрывное устройство мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

В результате взрыва от осколочных ранений скончались на месте пятеро полицейских, двое с ранениями, один из которых - случайный прохожий, доставлены в больницу.

Голова террористки была обнаружена в нескольких десятках метров от места взрыва.

Заур Загиров возглавлял каспийскую диверсионно-террористическую группу. Он был уничтожен 11 февраля в селении Гурбуки Карабудахкентского района Дагестана, в ходе контртеррористической операции, когда полицейские ликвидировали четверых боевиков.Тело пятого - 51-летний Ибрагимхалил Даудова выловили чуть позже в реке Губден-Озень. 15 февраля российские спецслужбы обнаружили архив Ибрагимхалила Даудова из которого стало известно кто какую роль играл в террористических группировках.

Ибрагим Даудов возглавил дагестанское бандитское подполье в августе 2010 года. Он занимался незаконным оборотом оружия и был причастен к подрывам, вымогательствам, убийствам и нападениям, в том числе к теракту в населенном пункте Губден 14 февраля 2011 года. Загиров был его ближайшим соратником.