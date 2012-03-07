В Подмосковье на взятке поймали главного архитектора Егорьевска

В подмосковном Егорьевске, при получении взятки в размере 70 тысяч рублей, задержан с поличным председатель Комитета по строительству, архитектуре, транспорту и связи города - главный архитектор Сергей Козлов.

62-летний чиновник требовал от местного жителя деньги за предоставление участка земли под строительство жилого дома. Сергей Иванович Козлов задержан в рамках проводимого оперативного эксперимента, передает в среду пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

За получение взятки возбуждено уголовное дело.