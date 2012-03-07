В Москве на взятке в 50 тыс. руб. поймали начальника районной полиции

В Москве с поличным пойман накануне начальник преображенской полиции, замначальника ОМВД России по району. УСБэшники схватили его за руку при получении взятки в размере 50 тыс. руб. от представителя одного из частных предприятий.

"Денежные средства передавались якобы за разрешение возможных трудностей, возникающих при коммерческой деятельности предприятия. Все материалы переданы сотрудниками УСБ в СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения)", - передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Также по данному факту проводится служебная проверка, по предварительным результатам которой, сам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Его непосредственному руководителю - начальнику ОМВД России по району Преображенский будет объявлен строгий выговор, сообщают на Петровке, 38.

Кроме того, помощнику начальника УВД по ВАО по работе с личным составом будет объявлено о неполном служебном соответствии, а заместителю начальника УВД по ВАО – начальнику полиции, который непосредственно курировал работу сотрудника, - выговор.